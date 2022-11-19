Жители Петербурга сообщили о сильном взрыве во Всеволожском районе

Фото: Соцсети

Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени в Всеволожском районе, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Жители района сообщили, что в момент происшествия стены и окна их домов задрожали. Местные жители указывают, что ЧП произошло возле поселка Янино-1. По информации властей, причиной происшествия стала авария на газозаправочной станции, тушение огня ведется силами сразу нескольких бригад спасателей.

По информации Mash, очевидцы сообщили в экстренные службы о взрыве газопровода, расположенного в поселке Бернгардовка.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры очевидцев с более близкого расстояния к месту происшествия.

Утром 19 ноября в Тымовском районе на Сахалине произошло ЧП: взрывной волной был обрушен целый подъезд пятиэтажного дома, обвалились квартиры абсолютно все квартиры подъезда. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать двадцатилитровый газовый баллон. В результате погибли девять человек, среди которых четверо детей.