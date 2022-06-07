Жители Петербурга пожаловались на агрессивную езду водителей автобусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За период проведения первого этапа транспортной реформы с 1 апреля по 1 июня в Санкт-Петербурге произошло 85 ДТП с участием автобусов, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Жители северной столицы не раз жаловались в соцсетях на агрессивную езду водителей, передают «Невские Новости».

На увеличение количества случаев ДТП с общественным транспортом петербуржцы неоднократно обращали внимание в течение весны. Рост показателя может быть обусловлен сразу несколькими факторами, начиная с резкого повышения числа медленных и громоздких автобусов на улицах Петербурга и заканчивая уровнем подготовки водителей, — пишет издание.

При этом начало второго этапа транспортной реформы в Санкт-Петербурге также не исправило ситуацию: за первую неделю июня в городе случилось три аварии с участие автобусов. При этом ДТП на проспекте Ветеранов можно назвать массовым, так как сразу несколько транспортных средств стали участниками инцидента и перекрыли движение по одной из самых загруженных трасс Санкт-Петербурга.

Ранее автобус въехал в остановку на Ленинградском шоссе в Химках в Подмосковье. В результате пострадали 16 человек, из них 13 доставлены в больницу.