Жители Пензенской области пересели на тракторы из-за паводка В нескольких регионах России на фоне аномального потепления начались паводки

Фото: Mikhail Dyagtyarev/Global Look Press

В нескольких регионах России начались паводки на фоне аномального потепления и осадков. Так, в селе Ульяновка Пензенской области жителям приходится перемещаться из одной части населенного пункта в другую на тракторе вместо общественного транспорта, сообщает ОТР.

По данным телеканала, с половодьем столкнулись и жители Рязанской области. Почтальоны доставляют письма местным жителям, передвигаясь в ковше экскаватора. В Ульяновске вода не только мешает спокойно передвигаться по улицам, но и заливает подвалы домов. Одна из жительниц села Вырыпаевка пожаловалась, что ее дом залило до уровня порога, а экстренные службы не могут ей ничем помочь.

В Воронежской области находчивые родители нашли способ доставлять детей до школы — вместо автобусов ученики сплавляются на надувном матрасе. Саранским школьникам на пути к знаниям также из-за паводков приходится преодолевать препятствия в виде луж.

11 марта стало известно, что в Борисоглебске Воронежской области из-за таяния снега затопило частный сектор. Местные жители не могли выбраться из своих домов из-за последствий паводка.

В поселке Радищева в Ульяновской области начали эвакуацию местных жителей в пункты временного размещения. Это связано с тем, что населенные пункты заливает талыми водами.