Жители Омской области возводят дамбу, чтобы спасти электростанцию от воды

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Жители Омской области возводят дамбу, чтобы спасти местную электростанцию от потопа, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Если вода подойдет к РЭС, то без света останется значительная часть Усть-Ишима.

На опубликованных кадрах жители переносят мешки, чтобы использовать их для конструкции, способной задержать прибытие воды. Как уточнил канал, из села частично эвакуировали людей, также полностью вывезли больницу.

Ранее сообщалось, что в Омской области возводят новый земляной вал для защиты трассы Тара — Тобольск — Томск в Усть-Ишимском районе. Там сохраняется угроза подтопления. Дорожные службы задействовали восемь единиц техники для осуществления работ.

Кроме того, по поручению губернатора в Тевризском и Тарском районах будут организованы оперативные штабы. Там также наблюдается угроза подтопления. В Тевризе вода затопила четыре земельных участка, частично ограничено движение на трассах Тевриз — Александровка и Утузы — Кузнецово.

До этого в пресс-службе МЧС России по Омской области сообщили, что в затопленном поселке Ашеваны вода начала переливаться через защитную насыпь. Уровень воды поднялся в реках Ишим и Иртыш.