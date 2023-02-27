В Сети появилось видео сожжения Байдена и Зеленского по случаю Масленицы Жители Омской области сожгли чучело Байдена и Зеленского

Фото: Социальные сети

Жители деревни Верхний Карбуш Омской области по случаю Масленицы сожгли чучело, к которому были прикреплены таблички с именами президентов Соединенных Штатов и Украины, Джо Байдена и Владимира Зеленского, кадрами с места сожжения поделился Telegram-канал Mash Siberia. На видео женщины заявили, что им не важно, сгорит чучело или нет — самое главное, чтобы сгорели бумажки с именами украинского и американского лидеров.

АвторыMash Siberia отметили, что это не первый подобный перформанс со стороны жителей деревни. Так, раньше они уже обращались к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дороги в населенном пункте. Кроме этого, они пытались связаться с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, чтобы тот помог организовать им автобусное сообщение.

Накануне жители Липецка на Масленицу сожгли из огнемета огромное чучело Хагги Вагги. Это произошло во время народных гуляний в археологическом парке «Аргамач». Ранее местные жители сжигали чучела Волан-де-Морта из «Гарри Поттера», Короля ночи из «Игры престолов» и COVID-19. Кадры с пепелища были опубликованы в Сети.