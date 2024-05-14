Жители Одинцово объявили бару Жукова войну из-за танцующего енота В Одинцово проверяют бар «Руки ВВерх!» из-за громкой музыки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что в подмосковном Одинцово полиция проверяет караоке-клуб «Руки ВВерх!» из-за жалоб местных жителей на громкую музыку из заведения. Они поделились с каналом видео, на котором, судя по всему, посетители продолжают вечеринку на улице и включают в припаркованных у входа машинах не только песни владельца заведения Сергея Жукова, но и завирусившийся трек Рафаэллы Карра Pedro, под который в роликах в Сети танцует енот.

Как пишет Mash, шум доносится до ближайших домов как в ночное, так и в утреннее время. Местная жительница обратилась в полицию с требованием проверить клуб.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что соседи актера и продюсера фильма «Вий» Руслана Устинова обратились в полицию из-за матерных песен. По данным источника, им не понравились композиции, которые он слушал. Как рассказали соседи, артист не соблюдал режим тишины с 13:00 до 15:00.

В Магнитогорске до этого местный житель каждый день включал на полную громкость похоронный марш семье бойца специальной военной операции, живущей по соседству, в отместку за детский шум. По словам жены военного, сотрудники полиции приезжают на ее вызов, фиксируют нарушение тишины и уезжают.