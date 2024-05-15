Жители Новосибирска засняли последствия дождя из пластика Дождь из расплавленного пластика обрушился на Новосибирск после мусорного пожара

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В Новосибирске прошел дождь из расплавленного пластика, пишет Telegram-канал Readovka. Местные жители обнаружили на машинах застывшие черные пятна, которые можно легко соскоблить ногтем. Последствия непогоды они засняли на видео.

Горожане утверждают, что пластмасса капала с неба после крупного пожара на мусорном полигоне. В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили, что по результатам мониторинга воздуха после ЧП «превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано». Ведомство не комментировало информацию о дожде из пластика.

Пожар на мусорном полигоне, который находится между Новосибирском и поселком Верх-Тула, случился 14 мая. Площадь возгорания составила 6000 квадратных метров. Мэр города Максим Кудрявцев позже сообщил в своем Telegram-канале, что распространение огня смогли остановить.

Ранее на севере Санкт-Петербурга пожар вспыхнул в ангаре площадью 450 квадратных метров. На место происшествия направили шесть единиц техники и 30 сотрудников экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет. Все обстоятельства случившегося выясняются.