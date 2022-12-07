Жители Новосибирска защитили мурал с врачом от демонтажа

Фото: tereshkovaave/t.me

Мексиканский художник Трепо Паркер поблагодарил жителей Новосибирска, защитивших его рисунок с держащим сердце врачом на одной из городских стен, сообщает «Сиб.фм». Администрация Новосибирска планировала демонтировать мурал, так как он находился в общественном месте, однако более 800 жителей города оставили свои подписи в его поддержку. Художник также сообщил, что на данный момент находится в процессе утверждения своей работы на городском уровне и уточнил, что не смог сделать этого ранее.

Эта ситуация показала, что многим людям понравилось это изображение и стало частью каждого дня их жизни. <...> Мы сейчас в процессе утверждения этого изображения, и мы не могли сделать этого заранее в связи с некоторыми обстоятельствами. Руководство хочет оставить это граффити, поэтому ему ничто не угрожает, — рассказал Паркер.

Художник уточнил, что своим муралом попытался создать для Новосибирска символ и именно поэтому он выбрал для рисунка боковой фасад дома на улице Фрунзе. Он добавил, что рядом с этим местом немного инсталляций, поэтому его работа была бы там особенно заметной.

Граффити британского художника стрит-арта Бэнкси в поселке Бородянка Киевской области ранее решили внести в список культурного наследия. Как пояснил исполняющий обязанности главы Бородянки Георгий Ерко, работы художника в поселке в ближайшее время планируется обезопасить от негативного влияния погодных условий и вандализма. Отмечается, что объекты покроют защитным стеклом, а также установят подсветку, камеры наблюдения и информационные таблички.