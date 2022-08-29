Жители Новосибирска выставили на продажу кошачьи усы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Новосибирска продают кошачьи усы разных цветов поштучно на торговых онлайн-площадках, сообщает «Сиб.фм». Цена на такой товар составляет в среднем около ста рублей — от 50 до 300 рублей за единицу. На выбор предлагаются усы черного и белого цвета длиной до восьми сантиметров. При выставлении объявления продавцы указывают категорию «Товары для детей» или «Коллекционирование». Некоторые в описании товара гарантируют, что усы «выпали естественным путем».

Мастера рукоделия делают из кошачьих усов кисточки для рисования тушью, игрушки, прикрепляют к мягким игрушкам, а также используют в качестве струн или лесок при изготовлении миниатюр, — пишет издание.

Бывшая девушка Илона Маска Дженнифер Гвинн ранее выставила на аукцион RR Auction студенческие фото миллиардера. Снимки сделан более 28 лет назад, когда будущий бизнесмен учился на первом курсе Пенсильванского университета и был обычным студентом .Фото были сделаны в 1994–1995 годах, Маск в это время жил в общежитии. И именно в это время он встречался с Дженнифер.