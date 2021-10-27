Жители Новосибирска рассказали, что будут делать в нерабочие дни

Большинство жителей Новосибирска не планируют покидать Россию в период нерабочих дней, однако на путешествия внутри страны они вполне готовы, пишет «МК в Новосибирске». Нерабочие дни в регионе начинаются 30 октября. Местные жители не будут работать до 7 ноября включительно.

Мы вместе с моим парнем на ноябрьские праздники поедем в Барабинск. Он меня познакомит со своими родственниками. А если бы появилась возможность поехать за границу, то я бы отправилась в Париж, за романтичной атмосферой и детскими воспоминаниями. В таком случае мне бы пришлось привиться, — поделилась планами студентка НГТУ Леся Райко.

Её коллега по вузу Виталина Панова призналась, что хотела бы отправиться к родственникам в Магнитогорск, но «сейчас не самое подходящее время для путешествий». А проводница пассажирского поезда Екатерина Сивак рассказала, что поедет к родным в Куйбышев, подчеркнув, что посещать зарубежные страны пока не планирует. Бизнесмен Андрей Бодылев также покинет Новосибирск, чтобы отправиться в родной Казахстан: там его ждёт семья и работа.

Ранее стало известно, что чиновники Новосибирска могут лишиться работы и зарплаты за отказ от обязательной вакцинации. До 21 ноября все муниципальные служащие должны либо предоставить медотвод, либо провакцинироваться первым компонентом прививки.