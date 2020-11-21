Жители Новгородской области остались без света из-за непогоды

https://static.news.ru/photo/57787520-2cb8-11eb-bbb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно полторы тысячи жителей Любытинского района Новгородской области остались без света из-за обильного снегопада и сильного ветра, скорость которого достигала 18 м/c.

Проблемы с энергоснабжением возникли в 46 населённых пунктах. При этом в главке МЧС по региону отметили, что информация об обесточенных социально значимых объектах и ЧП, связанных с отключением электроэнергии, не поступало.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации аварий. Сроки их окончания пока не называются. Снегопад и ветер в области прекратились, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Приморье из-за ледяного дождя без света, воды и тепла остались 150 тысяч человек. Наиболее сложная обстановка наблюдается во Владивостоке и Артёме. Во Владивостоке введён режим чрезвычайной ситуации. Такая мера, по мнению администрации города, позволит привлечь для ликвидации последствий стихии дополнительные силы и средства.