Жители Нижнекамска остались без воды из-за аварии на станции очистки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть жилых домов в Нижнекамске осталась без водоснабжения из-за аварии на станции очистки, сообщил глава города Рамиль Муллин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что специалисты работают круглосуточно, чтобы восстановить обычный режим подачи воды.

Вчера вечером произошел порыв на станции очистки воды. С момента аварии и до сих пор работает экстренный штаб по восстановлению работы в нормативном режиме. На данный момент снижено давление подачи воды, в связи с этим во многих домах нет воды на верхних этажах, — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеозапись с места аварии. Отмечается, что у некоторых жителей города нет горячего водоснабжения, у некоторых — холодного, часть домов полностью лишена воды.

Ранее в Новочеркасске произошла крупная авария на водопроводе диаметром 1000 миллиметров, обеспечивающем водоснабжение Промышленного района в Ростовской области. Чтобы обеспечить бесперебойную работу котельных, туда временно доставляли воду, также воду привозили и для горожан.