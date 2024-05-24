Жители нескольких российских сел остались без света из-за обстрела ВСУ Гладков: шесть сел в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Поповка Краснояружского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет. Повреждения в результате прямого попадания снаряда получили один частный дом и линия электропередачи. В результате без света остались жители шести населенных пунктов. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, уточнил он.

Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет <...>, без света временно остаются абоненты шести населенных пунктов: поселок Прилесье, села Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа с помощью FPV-дрона. По его данным, среди населения пострадавших нет, поврежден автомобиль, припаркованный рядом с домом. На месте работают оперативные службы.

Перед этим губернатор рассказал, что Вооруженные силы Украины выпустили из реактивной системы залпового огня 25 снарядов по селу Новая Таволжанка. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы, продолжается обход атакованной территории.