Жители нескольких населенных пунктов РФ остались без света после атаки ВСУ Гладков: линия электропередачи повреждена в Шебекино после атаки дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ атаковали беспилотником хутор Мухин Шебекинского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате загорелся частный дом и повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет, однако без света остаются несколько хуторов и поселков. Энергетики приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ, уточнил глава региона.

Без света остаются абоненты хуторов Мухин, Марьино, Панков, поселков Красное, Первомайский, Ленинский, также частично электроэнергия отсутствует в селах Вознесеновка и Нежеголь, — перечислил Гладков.

До этого Гладков сообщил, что украинские силы открыли огонь и ударили беспилотником по селу Грузскому Борисовского района Белгородской области. По предварительной оценке, никто не пострадал. Во время атаки в Грузском и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия одним из снарядов были повреждены линии газо- и электроснабжения, на площадке завода загорелся легковой автомобиль.

Перед этим атаке дронами подверглись село Муром в Шебекинском и Пороз в Грайворонском городских округах. Повреждения получили частный дом, инфраструктурный объект связи и школа.