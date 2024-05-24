Жители напали на прохожую из-за того, что она не дала прогнать детей В Калининграде женщины накинулись на прохожую, не давшую выгнать детей со двора

Фото: NEWS.ru

В Калининграде две женщины напали на прохожую из-за того, что она не дала прогнать детей из двора жилого дома, пишет Amber Mash. Инцидент произошел на улице Аксакова в микрорайоне Восток.

Канал сообщает, что местные жительницы увидели во дворе дома незнакомых детей. Они начали кричать на мальчиков и прогонять их. За несовершеннолетних заступилась проходящая мимо женщина. Она заявила, что дети играют и не причиняют никому вреда.

Тогда две жительницы дома переключились на защитницу. По информации канала, они начали таскать ее за волосы, но женщина отбилась ведерком с песком и покинула место происшествия. О том, собирается ли она заявлять на агрессоров в полицию, не сообщается.

Ранее жители многоквартирного дома на улице Елены Стасовой в Красноярске пожаловались в полицию на бездомного с пистолетом. Мужчина обустроился на лестничной площадке, а рядом с лежанкой положил оружие.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Выяснилось, что пистолет игрушечный — как заявил его владелец, он был найден на детской площадке. В итоге мужчину выдворили из дома, а жильцов дома поблагодарили за бдительность. Неизвестно, были ли применены какие-либо меры в отношении нарушителя спокойствия.