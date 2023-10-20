Жители Магаданской области поймали редкую птицу и подпали под статью Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Магаданской области за ловлю кречета

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали троих жителей Магаданской области, поймавших краснокнижного кречета, сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета РФ. По данным ведомства, против мужчин возбуждено уголовное дело по статье 258.1 «Незаконная добыча животных, занесенных в Красную книгу РФ». Им грозит до восьми лет лишения свободы, а также крупный штраф.

По версии следствия, мужчины 1983, 1986 и 1974 годов рождения устроили «охоту» на кречета с целью его вывоза и продажи за пределами Магаданской области. Им удалось поймать одну птицу в районе поселка Армань Ольского района. Однако им так и не удалось продать добычу: сотрудники ПУ ФСБ России по восточному арктическому району обнаружили кречета, привязанного к спилу ствола дерева. Отмечается, что краснокнижную птицу выпустили в естественную среду обитания, ей ничего не угрожает.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и сбор доказательственной базы, — подытожили в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, в Дагестане изъяли пять хищных краснокнижных птиц у местных жителей, использовавших их в коммерческих целях. Речь идет о трех орлах-могильниках, одном коршуне и одном канюке. По данным Министерства природных ресурсов Дагестана, их изъяли и передали государственному заповеднику для временной передержки.