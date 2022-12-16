Жители Магаданской области остались без света из-за ураганного ветра

Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Жители Магадана и нескольких поселков остались без электричества из-за ураганного ветра, снесшего одну из опор ЛЭП на трассе Палатка — Кулу — Нексикан, сообщается в Telegram-канале ПАО «Магаданэнерго». В связи со сложными погодными условиями организовано круглосуточное дежурство, усилены бригады, обеспечивающие проведение восстановительных работ.

Вечером 15 декабря в регион пришел мощный циклон, принесший ураганный ветер. Утром 16 декабря без электричества остались несколько населённых пунктов в Ольском округе региона, где введен режим ЧС.

Линейные бригады «Магаданэнерго» в круглосуточном режиме ведут работы по восстановлению упавшей опоры на линии 220 кВ. Причиной падения металлической конструкции ранним утром 15 декабря стал ураганный ветер, который сохраняется до сих пор. Отключения потребителей не происходило, — сказано в сообщении.

Отмечается, что работникам предстоит разобрать поврежденную конструкцию, смонтировать и установить новую металлическую опору.

Ранее в результате обильного снегопада без электричества остались более 90 населенных пунктов Чувашии, о чем сообщил глава региона Олег Николаев. По его словам, на их территории проживает более 26 тысяч человек, к оперативному восстановлению инфраструктуры были подключены службы ГКЧС Чувашии Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. Также из-за неблагоприятных погодных условий произошло отключение электропитания железнодорожной сети.