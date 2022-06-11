Жители Магаданской области делятся кадрами с внезапно выпавшим снегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад

Жители Магаданской области очень удивились внезапной зиме, которая пришла к ним в регион, пишет РИА Новости. Они массово стали делиться кадрами, на которых запечатлен неожиданно выпавший снег, хотя буквально несколько дней назад под Магаданом вовсю господствовало жаркое лето.

Вечером солнце светило, а утром снега навалило. Это я на Штурмовском перевале, буду цепи надевать, — прокомментировал погоду один из авторов видео — дальнобойщик, который прямо во время снегопада оказался в Ягоднинском районе.

В эту субботу в Магаданской области только +6 градусов. Прогнозируются осадки, которые не прекратятся всю ближайшую неделю. Несколько дней назад местные жители наслаждались летом, в отдельных районах температура поднималась до +25 градусов. А теперь в регионе внезапно образовался снежный слой. Засыпало некоторые поселки и перевалы, местами столбики термометром опустились до нуля.

Ранее синоптики рассказали, что этим летом по всей России не стоит ждать резких перепадов температуры. Лето будет комфортным, без изнуряющей жары или внезапных похолоданий, температура будет держаться в пределах климатической нормы для каждого региона. Однако в отдельных районах прогнозируются скоротечные ливни.