Жители Люберец начали запускать фейерверки с балкона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Люберец начали празднование Нового года раньше положенного, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, в одной из многоэтажек на улице Юбилейной прямо с балкона запускали фейерверк. Салютом решили побаловаться в дневное время суток.

На инициативных соседей уже пожаловались другие жильцы. Они возмутились, что граждане нарушили правила пожарной безопасности. Помимо прочего, они использовали пиротехнику над детской площадкой. По словам соседей, подобная акция не единичная, салют вылетает из окон каждый час.

В Нижнем Новгороде тем временем госпитализировали мужчину. Он получил рваные раны левой кисти из-за неудачного использования пиротехники. Пострадавший попытался взорвать «Корсар» в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, сообщалось о задержании двоих жителей Усть-Донецка, нарушивших запрет на использование фейерверков. Им грозит наказание в виде штрафа в размере до 2,5 тысячи рублей или лишения свободы сроком на 15 суток. Ограничение на запуск пиротехнических изделий действует в регионе до 1 марта 2024 года.