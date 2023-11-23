Жители Лыткарино сообщили о вспышке и пожаре у подстанции Baza: жители Лыткарино сообщили о вспышке и пожаре у подстанции

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Жители подмосковного Лыткарино сообщили о вспышке, которая произошла со стороны местной электроподстанции, и последовавшем за ней пожаре, эти данные приводит Telegram-канал Baza. Инцидент произошел вскоре после полуночи 23 ноября.

По словам очевидцев, после вспышки в округе отключился свет. При этом непосредственно на месте вспышки начался пожар.

Согласно информации канала, в ночь на 23 ноября несколько населенных пунктов Московской области оказались обесточены. Электричество начало возвращаться в дома и квартиры примерно через полтора часа после отключения. Причины случившегося пока не установлены.

Ранее стало известно, что шесть садовых некоммерческих товариществ в Подмосковье более полумесяца живут без света и тепла из-за аварии на линии электропередачи. Их представители обратились к президенту России Владимиру Путину, мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой помочь в восстановлении электроснабжения. По их мнению, единственным решением проблемы является строительство новой ЛЭП.

Также стало известно, что жилой комплекс «Столичные Поляны» в Южном Бутово ранее остался без электроснабжения в результате аварии. По мнению жильцов, отключение света могло быть связано со строительством юго-восточной хорды. Другие местные жители уточнили, что свет во всех пяти домах комплекса пропал в полдень 11 ноября после громкого хлопка.