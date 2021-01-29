Жители Ленинградской области будут оплачивать проезд картой «Тройка»

https://static.news.ru/photo/04e71298-6319-11eb-9c5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Ленинградской области в ближайшее время смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка». Нововведение планируется внедрить в течение 2021 года.

Технические, юридические и практические аспекты обсудили на рабочей встрече губернатора региона Александра Дрозденко и заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Как заявили в столичном департаменте транспорта, благодаря расширению географии поездки в Ленинградской области станут дешевле, у жителей появится возможность пользоваться программой лояльности и городскими сервисами. В свою очередь власти рассчитывают, что новшество поможет пресечь все «теневые» транспортные перевозки, вывести из оборота наличность и повысить качество сервиса.

Отмечается, что при внедрении в Ленинградской области «Тройки» также можно будет оплатить проезд в электричках Октябрьской железной дороги.

Уже с февраля карта появится в Московской области. Помимо этого, она действует в Туле. Таким образом, жители разных регионов смогут без проблем пользоваться городским общественным транспортом с помощью единого платёжного средства.

Карта «Тройка» действует в Москве с 2013 года. По ней можно не только проехать в общественном транспорте, но и пройти в музеи и на катки, получить бонусы в кафе и магазинах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичи получат возможность загрузить в свои мобильные телефоны виртуальную версию карты «Тройка» и оплачивать ею проезд в метрополитене.