На Кузбасс обрушились ураганный ветер и потоп NGS42.RU: ураган и затопления произошли в Кузбассе

Фото: Александр Патрин/РИА Новости

Ураганный ветер обрушился на Кемеровскую область утром в субботу, 10 февраля, на фоне растопившего снег потепления. Портал NGS42.RU приводит многочисленные жалобы местных жителей на неблагоприятную обстановку в виде затоплений и разрушений.

По данным портала, в Новокузнецке не смогли выйти в рейс автобусы и троллейбусы, ряд пригородных маршрутов отменили полностью. Причиной послужило неудовлетворительное состояние дороги, которое не позволяет обеспечить необходимый интервал движения транспорта. Кроме того, остановки и участки дорожной сети оказались залиты водой.

В Гурьевске потопы застали врасплох жителей многоквартирных домов. При этом вода поступает не снизу, а сверху. Скопившийся на крышах снег тает, и вода протекает в квартиры людей. В Новокузнецке на улице Дружбы на дублере образовалась небольшая река из-за потопа. Похожая ситуация наблюдается и на улице Победы в Осинниках, там же сообщается о перебоях в работе городского транспорта и потопах в жилых домах.

При этом глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заверил горожан, что власти применяют все возможные меры, чтобы устранить заторы на дорогах из-за луж и мокрого снега. Он также призвал местных жителей по возможности оставаться дома.

Ранее в центре Нижнего Новгорода прорвало трубу, что привело к затоплению одного из перекрестков и прилегающей к нему территории. Транспортные средства были вынуждены «переплывать» проблемный участок.