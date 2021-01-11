Жители Кузбасса обнаружили червей в водопроводной воде

https://static.news.ru/photo/1f2b5af0-5429-11eb-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Жители города Мыски в Кемеровской области обнаружили в водопроводной воде червей. Произошедшим заинтересовались в прокуратуре.

Сообщения о личинках в воде, сопровождающиеся фотографиями, появились в местных СМИ.

В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства. Там уточнили, что проверочные мероприятия будет проводить городская прокуратура.

Ранее NEWS.ru писал, что в США власти техасского города Лейк-Джексон запретили местным жителям пить водопроводную воду. В ней был обнаружен паразит, поражающий нервную систему человека. Речь идёт о неглерии Фоулера, которая вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит, что во многих случаях заканчивается летальным исходом.

Изначально горожан призвали не пить воду из-под крана, не поить ей домашних животных и не использовать её для мытья, однако позднее разрешили пользоваться водой после кипячения. При этом специалисты разъяснили, что человек не может заразиться неглерией при питье воды, поскольку этот организм погибает от желудочного сока. Однако опасность представляет попадание воды в нос.