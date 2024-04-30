Жители Курской области получили ранения при ударе ВСУ Старовойт: двое жителей села Козино в Курской области пострадали при обстреле

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Козино в Рыльском районе Курской области, в результате ранения получили двое местных жителей, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Пострадавших доставляют в районную больницу. Кроме того, при обстреле повреждены 10 домовладений и линия электропередачи.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их госпитализируют в районную больницу. В результате обстрела повреждено 10 домовладений, перебита линия электропередачи, — написал губернатор.

Старовойт добавил, что власти продолжают подомовый обход. Он пообещал в обязательном порядке оказать помощь собственникам поврежденных домовладений. По словам губернатора, в результате обстрела частично без света остались жители сел Козино, Локоть и Городище. Восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.

Ранее Старовойт сообщил об ударе украинских войск по хутору Бырдина в Глушковском районе. При обстреле произошло прямое попадание снаряда по одному из местных домовладений, еще один дом загорелся. Для тушения пожара были привлечены спасатели из поселка Теткино.