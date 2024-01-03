Жители Курской области остались без света и тепла после атаки ВСУ Старовойт: в Курской области повреждена подстанция после атаки ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

В Курской области после воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины получила повреждения подстанция, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, жители нескольких населенных пунктов остались без электричества. Помимо этого, произошел прорыв теплотрассы, что привело к отключению отопления в некоторых домах.

В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. Идет подключение по резервной схеме. Работы аварийных бригад продолжаются, — написал Старовойт.

Глава региона уточнил, что без отопления остались 17 многоквартирных домов в Железногорске. В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий атаки. Старовойт добавил, что на место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что 1 января ВСУ обстреляли село Троицкое. В результате атаки два жилых дома получили повреждения. Помимо этого, значительный ущерб нанесен личным автомобилям местных жителей. Пострадавших среди населения нет.