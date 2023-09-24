Жители Курска сообщили о серии взрывов

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей Курска сообщил, что в городе прогремела серия взрывов. Они отметили, что после хлопков в небе появился дым. Как уточнил позднее в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт, в городе работает ПВО. Сегодня в Курске отмечается день города.

В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112, — написал Старовойт.

По данным Telegram-канала SHOT, в Курске был сбит второй за стуки беспилотник. Мэр Курска Игорь Куцак в своем Telegram-канале подчеркнул, что несмотря на атаки со стороны ВСУ, все праздничные мероприятия по случаю дня города состоятся. Он уточнил, что безопасность курян обеспечивают более тысячи человек и 150 единиц техники.

Ранее Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска. По его словам, в результате нападения частично пострадала крыша здания. О пострадавших он не рассказал. Также он не уточнил, какое конкретно административное здание атаковал украинский дрон.