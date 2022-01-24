Жители Курганской области попросили Путина открыть новую школу

Жители Курганской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой открыть новую школу, передаёт Sobesednik.ru. Она уже построена, но местные чиновники после смены губернатора не хотят выкупать здание у застройщика из-за высокой стоимости. В старой школе более 50 лет не было ремонта: пол проваливается, а с потолка падает штукатурка, рассказали граждане.

Ещё полтора года назад в селе Кетово Курганской области должна была открыть свои двери для более чем 1000 детей новая школа, построенная по Национальному проекту «Образование». Но этого не произошло, и до сих пор новая школа стоит памятником чиновничьему разгильдяйству! По нашему мнению, виноваты в сложившейся абсурдной ситуации наши местные чиновники, которые просто саботируют исполнение национального проекта и не исполняют ваши указания по открытию новых школ на селе, — сообщается в открытом письме президенту.

Родители учеников добавили, что действующая школа рассчитана на 450 человек, но сейчас в ней учатся больше тысячи детей. Им не хватает кабинетов, в коридорах перегородки из гипсокартона, нет зон отдыха. А срочная эвакуация, по мнению жителей области, грозит тем, что ученики затопчут друг друга, когда побегут к выходу.

Ранее власти Кургана запретили матерям детей с сахарным диабетом проводить коллективный пикет, а представители полиции вынесли им предостережения о недопустимости злоупотребления свободой собраний. До этого женщины устраивали серию одиночных акций с требованием выделить средства на закупку специальной техники для организации непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови.