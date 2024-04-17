Жители Кургана и Томска рассказали о мародерах в затопленных районах Мародеры активизировались в затопленных паводком частях Кургана и Томска

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Обстановка во время эвакуации жителей

Мародеры начали орудовать в пострадавших домах затопленных частей Кургана и Томска, рассказали NEWS.ru жители этих городов. По словам одного из собеседников, некоторые люди отказались эвакуироваться, опасаясь, что их жилища ограбят.

Есть люди, которые остались в своих домах, потому что боятся мародеров: они грабят частный сектор. Сейчас этих людей вывозят на лодках, — поделился с NEWS.ru Алексей из Кургана.

В свою очередь Татьяна из Томска рассказала, что мародеров стали замечать в расположенном в черте города СНТ «Левобережье», где вода доходила до крыш домов. Один из местных жителей подрался со злоумышленниками, когда они проникли в его дом, отметила женщина. Вычислить их по камерам не удавалось из-за отсутствия электричества, объяснила собеседница NEWS.ru.

Сейчас стал появляться свет, и местные вычислили, что по СНТ ездят две машины с людьми с черными бородами и в шапках. Кто-то даже видел, как они грузили какие-то мешки. Больше всего мы опасаемся, что они срежут провода, — сказала Татьяна.

Ранее в Минприроды РФ заявили, что построенные добровольцами дамбы в затапливаемых регионах России могут оказаться не только бесполезными, но и нанести вред. Подобные сооружения приводят к сужению пойм, что может спровоцировать локальные повышения уровня воды, объяснили в ведомстве.