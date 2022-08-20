Жители Крыма сообщили о работе системы ПВО над Оленевкой

Над Оленевкой в Черноморском районе Крыма сработала система противовоздушной обороны, передает Telegram-канал Mash на волне. Очевидцы рассказали, что слышали два взрыва.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заверил, что большинство хлопков над полуостровом, которые могли слышать жители и гости региона, являются своего рода перестраховкой сил противовоздушной обороны. По словам политика, ничего «экстраординарного» не происходит.

Ранее в Сети появились кадры пролетающего беспилотника, который позже был сбит постом воздушной обороны. Его ликвидировали над штабом Черноморского флота, после чего летательный аппарат упал на крышу и загорелся.

В Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота начали следственные действия, а также усилили работу всех служб. Губернатор города Михаил Развожаев призвал сохранять спокойствие и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

В этот же день ПВО сработала в Евпатории, а также в Бахчисарае и Сакском районе Крыма. В результате инцидентов никто не пострадал. Информации о жертвах также не поступало.