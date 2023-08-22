Жители Крыма сообщают о взрывах в небе над полуостровом SHOT: в Крыму сообщают о взрывах в небе над полуостровом

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жители Крыма заявили, что в небе над полуостровом слышны звуки взрывов, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, снова временно приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Причины перекрытия магистрали не называются. Официальной информации пока не появилось.

При этом советник главы Крыма Олег Крючков утром 22 августа предупреждал жителей полуострова о мероприятиях по уничтожению боеприпасов. По его словам, из-за этих работ в Крыму возможны взрывы. Чиновник призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. Крючков уточнил, что утилизация боевых зарядов пройдет днем в селе Вольном Джанкойского района и в поселке городского типа Октябрьское.

Минобороны РФ 22 августа сообщило, что российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в столичном регионе. В ведомстве заявили, что два беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты средствами ПВО над Подмосковьем. В результате никто не пострадал.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новые теракты в Крыму. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось в преддверии Дня независимости Украины, 24 августа. На днях это можно будет увидеть, пообещал Буданов.