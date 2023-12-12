Жители Крыма подали свыше 386 тысяч заявлений о компенсации после шторма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Власти Крыма получили от граждан свыше 386 тысяч заявлений о компенсациях после разрушительного ноябрьского шторма, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на информацию главы республики Сергея Аксенова. По его словам, на сегодняшний день обработано уже 120 тысяч заявлений, этот процесс должен завершиться до 20 декабря.

По последним подсчетам, непогода повредила более 1200 кровель, большая часть которых уже отремонтирована где-то хозспособом, где-то за счет бюджетных средств. Примерно 400 кровель еще ремонтируются, — сообщил Аксенов.

Сильнейший шторм, обрушившийся на Крым в конце ноября, затронул 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях, в том числе в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи и Судаке. Было нарушено электроснабжение в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось суммарно свыше 500 тысяч человек. Удар стихии унес жизни пяти человек, еще 12 пострадали. Были затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 193 приусадебных участка, 60 дачных домов.

Власти республики пообещали выплатить компенсации жителям, чье имущество пострадало в результате шторма. В случае полной потери имущества размер компенсации был установлен от 100 до 300 тысяч рублей на человека, при частичной утрате — 50 тысяч рублей, на восстановление и ремонт жилья — по семь тысяч рублей за квадратный метр. Гражданам, у которых были нарушены условия жизнедеятельности, предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.