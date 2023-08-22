Жители Красногорска сообщили о звуке взрыва

Жители микрорайона Павшинская пойма в Красногорске сообщили о звуке взрыва, сообщает Telegram-канал Mash. Предполагается, что там сработала система ПВО.

Также очевидцы сообщают о взрывах в районе Строгино. По некоторым данным, после одного из взрывов пошел дым. Других подробностей нет.

Также жители Строгино опубликовали видео с места взрыва. Что именно там произошло, пока неизвестно.

Cообщается о том, что аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим «Ковер». Часть рейсов задерживается на прилет и вылет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать российские объекты двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным ведомства, инцидент произошел северо-западнее Крыма. В результате беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение в Черном море, в 40 километрах от полуострова.