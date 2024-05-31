Жители Краснодара испугались заходящего в неработающий аэропорт самолета «Осторожно, новости»: краснодарцев напугал севший в закрытом аэропорту самолет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Краснодара испугались самолета, совершавшего посадку в неработающим аэропорту города, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Очевидцы опубликовали кадры произошедшего, на которых видно, что самолет сильно дымит. Кроме того, краснодарцев озадачила высота полета воздушного судна.

Однако в пресс-службе воздушной гавани развеяли опасения местных жителей. Там сообщили, что самолет Ту-134 действительно приземлился во временно закрытом аэропорту, но посадка была штатной.

Вопреки распространяющейся в сети информации, на борту не было задымления. Подобный след может появляться у самолетов данного типа и не свидетельствует о нештатной ситуации. Воздушное судно выполнило посадку в штатном режиме, — сказали сотрудники аэропорта.

Аэропорт Краснодара приостановил деятельность по соображениям безопасности в 2022 году.

Ранее сообщалось, что следующие в Казань самолеты перенаправлены в Самару на запасной аэродром. Утром 31 мая на работу аэропортов Казани и Нижнекамска в Татарстане наложили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Позже ограничения сняли.