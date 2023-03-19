Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на ядовитую воду из кранов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Каменска-Шахтинского Ростовской области жалуются на токсичную воду, которая больше полугода течет из кранов в их квартирах, сообщает Telegram-канал «Тюнина». Осенью в городе дважды вводили режим ЧС, когда из труб текла черная жидкость, тогда же глава администрации Владимир Шевченко подтвердил, что в воде обнаружены бромдихлорметан и дибромхлорметан. Режим ЧС в декабре сняли, но с тех пор жалоб на качество воды не стало меньше.

В местном паблике один из жителей сообщил, что после приема ванны его кожа покрылась сыпью.

Два часа назад искупался, и вот результат! — написал горожанин в паблике «Подслушано в Каменск-Шахтинске», показав фото с высыпаниями на коже.

Как в воду попали токсичные вещества, остается загадкой. По одной из версий, бромдихлорметан и дибромхлорметан образуются в процессе хлорирования воды. Но жители предполагают, что вода могла испортиться из-за промышленных сбросов, так как водоканал берет ее не только из местных скважин, но и из реки Северский Донец, протекающей вдоль химических заводов в Донбассе.

В декабре прошлого года Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию оштрафовали за загрязнение реки Листвянки на сумму более 58 млн рублей. Изначально сумма иска составляла 63 млн рублей.