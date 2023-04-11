Жители Камчатки рассказали, как их засыпало пеплом

Фото: Marc Szeglat/picture alliance/Global Look Press

Вулкан Шивелуч

Такого интенсивного пеплопада, как после утреннего извержения вулкана Шивелуч, на территории Камчатки не было давно, хотя для региона это нормальное явление, рассказал NEWS.ru местный житель по имени Владимир. Он подчеркнул, что в такие периоды тяжело приходится тем, кто страдает от астмы. При этом Владимир удивился пристальному вниманию к пеплопаду «с материка».

Вы там на материке прям как инопланетяне, честное слово. Вот смотрите, у вас солнце же встает на востоке, а садится на западе, верно? Вполне обычная вещь, так и это тоже такая же обычная вещь. Нет в этом чего-то сверхъестественного или страшного, это нормально, — сказал мужчина.

Выпавший пепел никто сейчас не убирает, потому что он еще идет, сообщила местная жительница по имени Ника. Она отметила, что представители МЧС просят людей оставаться дома, учеба и работа на время отменены.

Конечно, подобные случаи уже были, но не настолько масштабно, говорят, это самый мощный выброс за последние 60 лет. Про вред и сказать нечего, все жители Камчатки, думаю, знают, что пепел не выводится из легких, так что, безусловно, опасная обстановка, — заметила Ника.

Она добавила, что нечто подобное происходит примерно раз в год. Собеседница уточнила, что пепел не убирают, так как со временем он сам смешивается с землей и разносится ветром.

Извержение вулкана Шивелуч началось утром во вторник по местному времени (поздним вечером понедельника по московскому времени). В населенных пунктах Усть-Камчатского района наблюдается пеплопад.

На сайте Камчатской вулканологической станции отмечается, что активность Безымянного начала расти еще с конца марта. Вулканологи отправились на станцию Апахончич 6 апреля для проведения аэрофотосъемки. Согласно дневнику экспертов, лава с вулкана начала сходить 7 апреля в 17:30, а пеплопад продолжался до утра 8 апреля.