Жители Камчатки начали выходить на улицу после снижения активности вулкана

Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology

Жители поселков, расположенных вблизи вулкана Шивелуч, на Камчатке начали выходить на улицу после снижения активности выбросов пепла. Воробьи прилетели впервые с начала извержения вулкана. Начальник пожарной части КГКУ «ЦОД» поселка Ключи Сергей Прощенок рассказал ОТР, что от пепла удалось отмыть здание больницы.

По прибытию был проведен смыв пепла с окон, подоконников, родильного отделения, хирургического отделения. Были вымыты те окна, в которых наиболее остро нуждались сотрудники больницы поселка Ключи, — пояснил Прощенок.

Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Камчатскому краю Олег Кистанов рассказал, что коммунальщики в Ключах начинают расчищать улицы, чтобы обеспечить для местных жителей возможность добраться хотя бы до магазинов и медпунктов. Но пробираться по заваленным вулканическим пеплом дорогам тяжело даже при помощи техники из-за снежного наста. На помощь должна прийти колонна спецтехники МЧС из соседнего района.

Находиться без маски на улице практически невозможно из-за содержания в нем различных частиц. При этом 13 апреля вулкан снова выбросил столб пепла на высоту в пять тысяч метров, его шлейф протянулся на 400 км. Директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Данила Чебров уточнил, что в ближайшее время ситуация должна улучшиться.

В настоящий момент процесс продолжается. Он немножко подзатих. Наиболее вероятный сценарий, конечно, что далее пойдет на спад, — пояснил Чебров.

В ночь на 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Высота выброса пепла составила 16 км. Последствия рекордного за последние 60 лет пеплопада ощутили на себе все местные жители: толстый слой пепла покрыл автомобили, дома и дороги.