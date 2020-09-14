Жители Калининграда помыли обувь в святом источнике

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Калининграде в роднике при храме несколько человек помыли ноги. Инцидент произошёл при часовне у Кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божьей матери «живописный источник».

Отмечается, что видео с кадрами инцидента попало в соцсети. Участники были опознаны, как уроженцы Чечни, сообщает URA.RU.

Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим, — говорит мужской голос на видеозаписи.

Как сообщили в Калиниградской епархии, полиция уже проводит проверку по факту случившегося. При этом один из участников инцидента записал видео, на котором извинился за случившееся. Он отметил, что участники инцидента не знали, что это «такая серьёзная вода».

Как писал NEWS.ru, двое молодых людей, уроженцев Дагестана, пристававших к прохожим на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, ранили ножом сделавшего им замечание 18-летнего юношу.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию, и прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов доставили нападавших в отделение. Составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.