Ивановцы пожаловались на воду из крана с запахом бензина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Иваново обвинили местный нефтеперерабатывающий завод в отравлении почвы и воды отходами своего производства, сообщает Telegram-канал Readovka. Жители трех улиц утверждают, что из кранов в квартирах течет вода с запахом бензина и они вынуждены использовать бутилированную воду.

Суд в августе этого года признал факт отравления почвы и обязал Росприроднадзор найти источник загрязнения, но решение в силу еще не вступило.

Ивановцы обратились в Народный фронт и попросили найти конкретный очаг разлива нефтепродуктов, а также провести к их домам центральное водоснабжение.

Ранее жители Каменска-Шахтинского Ростовской области пожаловались на токсичную воду, похожую на черную жидкость, из кранов в их квартирах. В городе даже дважды вводили режим ЧС. Тогда в воде были обнаружены бромдихлорметан и дибромхлорметан. Некоторые жители жаловались, что после приема ванны кожа покрылась сыпью.

Эколог доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд объяснил, почему категорически нельзя пить из крана горячую воду или использовать ее при приготовлении пищи. Например, в ее состав входят примеси, включая железо, которые могут навредить почкам.