Жители Иркутска впустили в дом семью, а остались с ежами и обезьяной Семья из Иркутска устроила зоопарк с ежами и обезьяной в арендованном доме

Фото: Matthias Bein/ZB/Global Look Press

Жители Иркутска сдали дом семье, но вскоре обнаружили в нем целый зоопарк с обезьяной, кроликами и ежами, сообщил Telegram-канал Baza. Хозяева животных не выходят на связь с арендодателями.

Владельцы дома в феврале сдали дом семейной паре с двумя детьми. Вскоре арендаторы попросили поселить в вольере на улице слепого лабрадора, но не упомянули о других животных. Через два месяца они предупредили арендодателей, что вынуждены уехать в Красноярск из-за смерти родственника. Когда хозяйка решила проверить состояние дома, арендаторов там не было, но остался 41 питомец, в том числе обезьянка, собаки, кролики, хомяки и ежи. Мебель в доме была испорчена, стоял неприятный запах.

Выяснилось, что семейная пара в черном списке у местных волонтеров, так как они часто брали животных для разведения или на передержку, но после пропадали. Дозвониться до арендаторов владельцы дома не смогли. Искать новый дом для питомцев им приходится самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудники экстренных служб спасли лошадь, застрявшую на крыше дома в штате Риу-Гранди-ду-Сул из-за масштабного наводнения. Операция по спасению животного, которое пользователи Сети прозвали Карамело, транслировалась в прямом эфире на местных телеканалах, за ней следила вся страна, включая президента Луиса Инасиу Лулу да Силву и его жену Розангелу.