Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иркутской области

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Иркутской области в 15:25 по местному времени (10:25 мск) зафиксировано землетрясение, сообщает ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился недалеко от поселка Клюевка на берегу Байкала, магнитуда сейсмического события составила 5,1 балла.

В 15:25 ирк 11.11.2022, по данным дежурного сейсмостанции Байкальской сейсмологической экспедиции, поступила информация о сейсмособытии. Эпицентр землетрясения находился вблизи н. п. Клюевка Кабанского района Республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре составила 6,9 балла, магнитуда — 5,1, энергетический класс — 13,1, — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что толчки ощущались в Усольском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Ольхонском и Иркутском городских округах региона.

Как заявили в ведомстве, пострадавших нет, а социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ продолжают работать в обычном режиме.

Пользователи соцсетей отмечают, что землетрясение хорошо ощущалось в Иркутске и его окрестностях. По данным МЧС, в городе интенсивность составляла 3-4 балла. По словам местных жителей, в домах «тряслись стены» и «ездили диваны», а также из-за подземных толчков пугались домашние животные.

До этого землетрясения в Иркутской области произошли 14 и 25 октября. Интенсивность одного из них равнялась 4 баллам.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецком курортном городе Анталья. Оно также ощущалось в Мерсине, Конье и близлежащих городах.

В Перу было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 92 километрах на юго-восток от города Ика. Население города составляет 246 тысяч человек. Очаг залегал на глубине два километра.