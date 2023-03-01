МВД Иркутска отреагировало на слухи о незнакомцах с ядовитыми духами В МВД Иркутской области назвали фейком информацию о распространении ядовитых духов

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В социальных сетях среди жителей Иркутска распространились сообщения о незнакомцах, которые якобы подходят к людям и предлагают им понюхать ядовитые духи, которые могут убить. В пресс-службе МВД по Иркутской области призвали жителей не беспокоиться, ни одного подобного случая зафиксировано не было, сообщает «КП — Иркутск».

В настоящее время на территории Иркутской области отмечаются факты распространения в чатах мессенджеров сообщений о якобы имеющих место случаях отравления местных жителей после вдыхания неизвестных веществ из флаконов, предложенных незнакомцами. Данная информация не соответствует действительности, — пояснили в ведомстве.

Тем временем местные жители разделились на два лагеря. Одни продолжают распространять фейки о ядовитом парфюме, предупреждая своих знакомых. Другие уверены, что это обычный фейк.

В МВД призвали критически относиться к любой подобной информации. В ведомстве отметили, что на территории России не было зафиксировано ни одного летального случая из-за отравления духами, а сообщения в социальных сетях направлены для дестабилизации ситуации в стране, чтобы посеять панику среди населения.

МЧС России ранее опровергло объявления о воздушной тревоге по радио в некоторых регионах. В ведомстве уточнили, что на серверы радиостанций была совершена хакерская атака, из-за чего в эфире прозвучали сообщения об угрозе ракетных ударов.