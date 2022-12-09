Жители Химок рассказали о сильном взрыве в OBI в начале пожара

Жительница Химок, наблюдавшая из окна пожар в строительном гипермаркете OBI, в беседе с NEWS.ru рассказала, что изначально в здании прогремел взрыв. По ее словам, это вызвало мощные толчки в ее доме. Женщина призналась, что комната ходила буквально ходуном, с полок падали вещи, у нее тряслись ноги.

Произошел какой-то взрыв, толчок, и комната вся зашаталась, как при землетрясении. Я выскочила на балкон, на улице машины засигнализировали, но какого-то пожара ничего не было слышно, что предвещает беду. <...> Толчки очень были сильные, комната ходуном ходила, ощущение, как на качелях, на балконе стояли коробки, они даже свалились, такой толчок был. У соседей с балконов цветы упали. Удар был очень сильный, думала, что в подъезде у нас что-то взорвалось, — рассказала очевидица.

Другая собеседница NEWS.ru, которая проживает в соседнем подъезде, подтвердила эти слова. По ее словам, волна от взрыва в торговом центре «пробежала» по периметру здания. Женщина подчеркнула, что взрывов она слышала несколько, и один из них произошел до шести утра.

В Москве утром 9 декабря в торговом центре «Мега Химки» вспыхнул крупный пожар. Огонь быстро распространился на площади 18 тысяч кв. м и полностью охватил строительный магазин OBI, где находились банки с краской и аэрозоли. Прогремело несколько мощных взрывов.

Пожарные потушили возгорание, но к тому моменту здание магазина OBI полностью выгорело. ЧП унесло жизнь одного человека, им оказался 63-летний охранник Сергей Смуров, который не успел эвакуироваться. По данным СМИ, он выбежал из здания, но затем решил вернуться к магазину, где ему на голову упал кусок шифера.

По предварительным данным, крупный пожар возник из-за сварочных работ на крыше магазина — одна из искр могла попасть на деревянное перекрытие. Владельцы магазина могут потребовать от подрядчиков 20 млрд рублей — сумму, в которую оценили ущерб. Также в пожаре сгорело продукции на 500 млн рублей.