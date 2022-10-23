Жители Херсонской области начали получать сертификаты на жилье на Кубани

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Жителям Херсонской области, решившим переехать в другие регионы России, начали выдавать жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее он говорил, что кабмин подготовил программу помощи жителям Херсонской области, и сертификат является ее основным механизмом.

Жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны. Первыми стали Краснодарский край и Ставрополье. Будем и дальше использовать этот механизм для тех, кто захочет переехать, — написал вице-премьер.

Накануне администрация Херсонской области призвала жителей немедленно покинуть Херсон из-за угрозы обстрелов. Врио губернатора Владимир Сальдо рассказал, что местными властями будут эвакуированы до 60 тысяч жителей региона. Их, по его словам, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России.