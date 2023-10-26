Екатеринбуржец избил ногами своего пса и попал на видео Екатеринбуржцы напишут заявление в полицию на живодера, избившего пса ногами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители микрорайона Елизавет в Екатеринбурге намерены написать заявление в полицию на мужчину, который регулярно избивает своего пса, рассказали NEWS.ru очевидцы. Один из таких эпизодов попал на камеру наблюдения, установленную у входа в подъезд многоэтажного дома.

На кадрах видно, как мужчина с собакой на поводке останавливается в нескольких метрах от подъезда и начинает разговаривать по телефону. В момент беседы он бьет животное ногой по голове. Далее он вместе с четвероногим подходит к двери подъезда и продолжает наносить удары ногами. При этом собака все это время вела себя послушно и не давала повода к каким-либо действиям в отношении себя.

Очевидец избиения отметил, что пообщался с жильцами дома, где проживает живодер, и те подтвердили: мужчина за собакой не следит, а вместо воспитания просто бьет ее. Неравнодушный мужчина намерен забрать пса у живодера и написать на хозяина заявление с требованием возбудить в отношении него дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье пожилые живодеры получили на двоих 55 тысяч рублей штрафа после того, как в «воспитательных целях» привязали собаку на цепь к бамперу машины и катались с ней по дороге. Против 67-летней женщины и ее сожителя было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.