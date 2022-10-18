Жители Ейска создали народный мемориал на месте падения Су-34

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Жители Ейска организовали стихийный народный мемориал на месте падения Су-34. Люди во двор многоэтажного дома приносят цветы, игрушки и зажигают свечи в память о погибших, сообщает «360».

На траурной табличке стихийного мемориала, который появился утром во вторник, 18 октября, надпись — «Ейск, 17.10.2022 года. Помним... Скорбим...».

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, включая троих детей. 68 жильцов удалось спасти, эвакуированы — свыше 360.

Истребитель потерпел крушение вечером 17 октября во время учебно-тренировочного полета. Самолет упал во двор многоэтажного жилого дома. Его пилоты успели катапультироваться. По предварительной информации, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Как сообщили в СКР, причиной падения военного учебного истребителя, вероятнее всего, послужила техническая неисправность самолета. Крушение следователи ведомства квалифицировали как нарушение правил полетов.