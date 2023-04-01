Ночные звуки взрывов испугали жителей Дзержинска

Фото: Главное управление МЧС России по Нижегородской области

В ночь на 1 апреля в Дзержинске прозвучали два громких взрыва, пишет «Подъём». Что стало их причиной, неизвестно, однако взрывы были достаточно мощные, припаркованные автомобили «заорали как потерпевшие», указывает издание. В Сети появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшее момент взрыва.

Разница между взрывами, прозвучавшими около двух часов ночи, составила примерно пять минут. Местные жители пояснили, что ударной волны не было, однако в воздухе ощущался запах пиротехники. Замначальника пресс-службы управления МЧС по Нижегородской области рассказала, что вызовов в этот район ночью не было, поэтому экстренные службы не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Ранее громкие звуки выстрелов и взрывов в парке напугали жителей Измайловского района Москвы, некоторые из них признались, что на фоне последних событий почувствовали настоящую угрозу из-за шума. Оказалось, что в Измайлово на территории царской усадьбы в городке Баумана проходил исторический фестиваль с реконструкцией Первой мировой войны.

В конце октября жители Севастополя также пожаловались на громкие звуки, напоминающие работу стрелкового оружия. Губернатор города Михаил Развожаев призвал севастопольцев не беспокоиться, поскольку выстрелы были сделаны на полигоне в рамках учений военнослужащих.