Жители Челябинска вытоптали на снегу похабный рисунок у мемориала солдатам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что двое молодых людей вытоптали на снегу мужской детородный орган напротив мемориала «Солдатам правопорядка» в Челябинске. Действия 19-летних горожан попали на камеру, после чего их поймали. По данным канала, парень и девушка уже принесли свои извинения на видео.

Уважаемые жители Челябинска, а также матери и родственники погибших при исполнении, приносим глубочайшие извинения за содеянный нами поступок, — заявили авторы рисунка.

Они добавили, что не знали, что это за памятник, и пообещали впредь подобных действий не совершать. Монумент изображает скорбящего полицейского и мальчика. Рядом с памятником установлены стелы, на которых высечены 232 фамилии сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга.

Ранее в Челябинской области местный житель в нетрезвом состоянии разгромил арматурой памятник погибшему бойцу — участнику спецоперации и разбросал венки. По данным Telegram-канала Ural Mash, 52-летний мужчина действовал из чувства мести, поскольку раньше он часто ссорился с погибшим. Разрушенный мемориал находился у здания местной школы. Директор учебного заведения, увидев, что стало с монументом, обратилась в полицию. Вандала задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.