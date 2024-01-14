Жители Чеховского района встретили старый Новый год без тепла и света «Осторожно, Москва»: в Чеховском районе произошло аварийное отключение света

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Чеховского района Московской области остались без тепла и света в старый Новый год из-за аварийного отключения электроэнергии, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, коммунальщики утверждают, что выход из строя оборудования связан с увеличением нагрузки на сеть в связи с аномальными морозами.

Как рассказали каналу жильцы, аварийное отключение произошло вечером 13 января. По их словам, подобные ситуации продолжаются с 30 декабря, всего от отключения электроэнергии пострадали более 40 населенных пунктов. Отмечается, что в результате неполадок часть граждан остались и без отопления, а температура в домах опустилась до +12 градусов.

Как пишет канал, в некоторые поселки уже вернули свет с помощью генератора. Однако высоковольтные линии все еще не восстановлены.

14 января тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света, масштабное отключение произошло около 21:30 мск. Электричество отключили в Западном, «Красном Аксае», Нахичевани, Александровке, Чкаловском и центре города. Такая же ситуация частично в Белой Калитве и Батайске. В «Донэнерго» сообщили, что «Россети» ввели график временного ограничения электроснабжения, из-за которого и отключили свет. Глава регионального Министерства ЖКХ Сергей Сизиков заверил, что полностью электричество в дома вернут до 23:30 мск.