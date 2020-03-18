https://static.news.ru/photo/bbcdc684-6935-11ea-a344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emile Alain Ducke/dpa/Global Look Press

Правоохранительные органы из Чечни вернули на родину 47 человек. Причиной стало их неподобающее поведение в Москве. Ответственность за поступки задержанных взяли на себя родственники. Последние принесли публичные извинения.

ЧГТРК «Грозный» предоставила видеозапись с группой молодых мужчин, которые стоят на улице с опущенными головами. Рядом с ними находятся близкие и родственники. Молодые люди признаются в употреблении алкоголя и наркотиков, сообщает издание «Кавказский узел».

Меня доставили из Москвы. За то, что курил, — заявил один из жителей Чечни.

Выпил… Я не говорю, что не виноват. Виновен в этом, — отметил второй мужчина.

После этого заместитель председателя правительства Чеченской Республики Адам Делимханов обращается к родным молодых людей. Он призывает контролировать их поведение и следить за теми, кто склонен к наркомании и алкоголизму. По его словам, такие поступки порочат имя чеченского народа.

NEWS.ru сообщал ранее, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики не паниковать из-за коронавируса. Об этом он заявил в своём Instagram-аккаунте.