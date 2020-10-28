Жители Чечни, назвавшие сына Мухаммедом, получат по 100 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Благовещенске социальная реклама с кутьёй и могильными плитами, которая призывает носить маски, достигла цели. Об этом заявил мэр города Олег Имамеев.

Понимаю, что форму подачи авторы выбрали провокационную, но по сути всё изложено верно. В конечном счёте такая социальная реклама достигла цели — вопрос ношения масок вновь попал в повестку дня...