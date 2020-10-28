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Жители Чечни, назвавшие сына Мухаммедом, получат по 100 тыс. рублей

18:17, 28 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чечне родители детей, которые родятся в течение суток 29 октября и получат имена в честь пророка Мухаммеда, либо членов его семьи и сподвижников, получат по 100 тыс. рублей.

Об этом министр информации и печати республики Ахмед Дудаев в сообщил в своём Instagram. По его словам, средства будут выделены из регионального общественного фонда.

С 12 ночи сегодняшнего дня до 12 ночи завтрашнего дня все новорожденные дети республики, получившие имена пророка, членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших сподвижников получат из фонда по 100 тыс. рублей, — написал министр.

Акция проводится в честь дня рождения пророка, автором инициативы выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, передаёт «МК».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон завуалированно призывает мусульман страны совершать преступления, поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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